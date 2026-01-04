【その他の画像・動画等を元記事で観る】女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「常闇トワ」の全国流通シングルCD「シルベ」が2026年3月25日に発売することが決定した。2026年1月放送開始のTVアニメ「勇者パーティを追い出された器用貧乏」OPテーマを収録した常闇トワの全国流通シングルCD。カップリングにはTokoyami Towa 2nd Live “SHINier”で披露された「Present Day」のライブバージョンを収録。そして、1月4日(日) 0:00