※このお話は作者土井真希さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ妻から同居の解消を提案された夫は、マザコン全開の現実逃避モードに突入。提案をまったく聞き入れないその様子を見かねた妻は、これ以上の話し合いは難しいと判断。息子を連れて2人で出ていけるよう、準備をはじめることにした…■夫の弟夫婦が訪ねてきた ■弟夫婦にも愚痴っているらしい ■妻はもう言われ慣れてい