森重航開幕まで約1カ月に迫ったミラノ・コルティナ冬季五輪で、日本オリンピック委員会（JOC）が日本選手団の旗手として、スピードスケート男子短距離の森重航（25）＝オカモトグループ＝を起用する方向で最終調整に入った。複数の関係者が4日、明らかにした。森重は前回北京五輪の500メートルで銅メダルを獲得した。JOCは、代々任命してきた主将を五輪では2024年パリ夏季大会から廃止しており、旗手が選手団の「顔」を担う形