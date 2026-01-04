（台北中央社）米国のベネズエラ攻撃を受け、外交部（外務省）は4日、米国を含む世界の自由・民主主義の友好国との協力を続け、地域や世界の安全、安定、繁栄のために共に努力を続けていくとの考えを示した。外交部は中央社の取材に対し、ベネズエラ内外の政治・経済情勢を高い関心を持って注視していると説明。ベネズエラの独裁政権が国際的な麻薬取引に関与している他、権威主義的統治によって人道危機が生じているとした上で、