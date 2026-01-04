［高校選手権・準々決勝］神村学園（鹿児島）４−１日大藤沢（神奈川）／１月４日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu今までの鬱憤を晴らすような４ゴールに会場がどよめいた。１月４日、高校サッカー選手権の準々決勝が行なわれ、夏のインターハイ王者・神村学園は地元・神奈川の日大藤沢と対戦。効果的にゴールを重ね、終わってみれば４−１の快勝でFW福田師王（カールスルーエ）やMF大迫塁（セレッソ大阪）らを擁した21