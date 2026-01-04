【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DAIGOが大河ドラマ『豊臣兄弟！』に美濃の戦国武将・斎藤義龍役で出演することが決定。本人のコメントも到着した。 ■DAIGO演じるのは美濃の戦国大名で父・道三と対立した斎藤義龍 今年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、天下統一をなし遂げた戦国武将・豊臣秀吉とその弟・秀長が主人公。兄弟の強い絆で天下を取り、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまでいわしめた天