俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は11日、第2話「願いの鐘」が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞故郷の尾張中村に戻った小一郎（仲野太賀）は、幼なじみ・直（白石聖）の縁談が決まったことを知る。自分の気持ちを押し殺して喜ぶ小一郎に、寂しげな表情を浮かべる直。一方、尾張統一を狙う織田信長（小栗旬）は岩倉城攻めを決行。藤吉郎（池松壮亮）は清須で居残りを命じら