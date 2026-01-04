◇WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム（2026年1月4日東京ドーム）“逸材”もキャリアの最後は華麗に散った。新日本プロレスは4日、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」を開催。メインイベントで棚橋弘至が現役ラストマッチでAEWのオカダ・カズチカと対戦。33分の死闘の末にレインメーカーで敗れ、26年のレスラー人生に幕を下ろした。最後には直筆メッセージで「愛してま〜す！」と現役ラストメッセージをスクリーンに映し出