俳優の仲野太賀（32）が主演を務める今年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は4日、15分拡大でスタートした。注目の初回、10回目の大河出演にして三英傑の一角・織田信長役に挑む俳優の小栗旬（43）が圧倒的な存在感。インターネットで反響を呼んだ。＜※以下、ネタバレ有＞NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公