日米韓3カ国の外交当局者は4日、電話協議を行い、北朝鮮による弾道ミサイル発射は関連する国連安全保障理事会の決議に違反すると改めて確認した。3カ国で引き続き緊密に連携することも申し合わせた。日本外務省が発表した。