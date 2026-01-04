俳優の高橋ひかる（２４）が４日、中山競馬場で行われた「第７５回中山金杯・Ｇ３」の表彰式でプレゼンターを務め、レース終了後にトークショーを行った。京都の高級呉服ブランド「藤娘きぬたや」の総絞りの振り袖姿で登場。菊、牡丹、藤の花などをあしらった淡い色の生地。金地の袋帯で新年らしいコーディネートにまとめた高橋は「お花がたくさん。今日は素敵なレースのお力添えができたらと思い、華やかにしてみました」とほ