Image: g.eN/kibidango 世界初（国際特許出願中）の全自動口腔ケアロボット。クラウドファンディングプラットフォーム「Kibidango（きびだんご）」にて、口にくわえるだけで歯を磨けるロボット歯ブラシ「g.eN（ジェン）」のプロジェクトが開始しました。 Image: g.eN/kibidango 2025年12月2日にスタートしまし