俳優の岩城滉一（７４）が、４日放送の紀行番組「路線バスで寄り道の旅新春ＳＰ」（テレビ朝日系）にゲスト出演。昭和の大スター、故高倉健さん（享年８３）に怒られたエピソードを明かした。高倉さんの主演映画「四十七人の刺客（４７Ｒｏｎｉｎ）」（１９９４年）で共演した岩城。大型バイク「ハーレーダビッドソン」に乗っていて一度、高倉さんに「岩城いいなぁ。お前、ハーレー気持ちいいだろう」と言われたことがある