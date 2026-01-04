【モデルプレス＝2026/01/04】1月4日、フジテレビ系「逃走中2026新春SP〜最速スプリンターと開運ダルマ〜」（19時〜）が放送された。90分にわたる逃走劇の結果が明らかとなった。＜※ネタバレあり＞【写真】「逃走中」逃げ切った美人陸上選手◆「逃走中」逃走成功者は1人今回の「逃走中」は90分逃げ切ることができたら賞金54万円に加え、さらなる副賞が用意されていると説明された。お台場の新たなランドマークとして誕生した「ト