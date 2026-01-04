【モデルプレス＝2026/01/04】Travis Japanが4月15日、2nd CDシングル「陰ニモ日向ニモ」(読み：かげにもひなたにも）をリリースする。七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌にも決定した。【写真】トラジャ、ツアーファイナルで見せたコスプレ姿◆Travis Japan、2nd CDシングル決定「陰ニモ日向ニモ」は、七五三掛が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたの