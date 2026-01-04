グラビアアイドル・タレントの榎原依那（28）がこのほど、1st写真集「Inaism」が累計販売数3万部を突破したことを発表した。それにあわせて、未公開の激レア大胆ショットを披露した。 【写真】横から見てもボリューム満点！これが「令和の国宝」です 2025年12月3日に2nd写真集「I am Ina」（講談社）を発売し、ロングヘアーの髪だけで隠したグラマラスショットなどで話題を集めている榎原。その影響もあってか、