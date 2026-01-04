ÇÐÍ¥¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¸»þ¡¢½é²ó£±£µÊ¬³ÈÂç¡Ë¤ÎÂè£±²ó¡ÖÆóÉ¤¤Î±î¡×¤¬£´Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¡¢ÈøÄ¥ÃæÂ¼¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®°ìÏº¡ÊÃçÌîÂÀ²ì¡Ë¤ÏÅÄÈª¤ò¹Ì¤·ÅÚ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤­¤ëÊë¤é¤·¤ËËþÂ­¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÌîÅð¤Î½¸ÃÄ¤¬Â¼¤ò½±¤¤¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¼¡¦Ä¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂ¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿·»¤ÎÆ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤À