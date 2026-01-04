タレントで歌手のＤＡＩＧＯが４日に初回を迎えたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・午後８時、初回１５分拡大）で大河ドラマ初出演を飾った。ＤＡＩＧＯが演じるのは、美濃の戦国大名・斎藤義龍。土岐氏の家臣から戦国大名となった斎藤道三の嫡子で当主となるが、父と対立し討ち滅ぼしたとされる。織田信長と対立し続けたが、早くに病死。斎藤家は若くして龍興が継ぐことになるという役となる。今回、ＤＡＩＧＯは出演