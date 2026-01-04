タレントの安西ひろこ（４６）が４日までに自身のＳＮＳを更新し、新年の挨拶をつづった。先月、「突発性難聴」と診断されたことを明かした安西。インスタグラムで「あけましておめでとうございます本年もどうぞよろしくお願いいたします突発性難聴のインスタに沢山のコメント心から感謝です沢山パワーと勇気を頂きました」と感謝の思いをつづった。「まだ耳は変わらずですが毎日笑顔で生きること命があるだけ儲け物