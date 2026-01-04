TBS「マツコの知らない世界新春SP」が3日午後9時から放送され、タレントのマツコ・デラックス（53）が「両巨頭」だと思う憧れの存在を明かした。この日は歌舞伎俳優で「歌舞伎女方」としては唯一の人間国宝である坂東玉三郎（75）がゲスト出演。マツコは憧れの“玉様”登場に大興奮で「歌舞伎女方の世界」を2人で語り尽くした。そのなかで、マツコは「私、凄い面白いなと思ったのが、梅沢富美男さんって出てきた時に“下町