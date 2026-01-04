1月4日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。1月4日（日）に中山競馬場と京都競馬場で行われた中山金杯、京都金杯の予想結果を報告した。前日の動画では、京都金杯の本命に「トロヴァトーレ」、中山金杯の本命に「ニシノエージェント」を指名していた。京都金杯では、トロヴァトーレが懸命に外から追い込