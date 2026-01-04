1月4日、京都競馬場で行われた京都金杯（G3・芝1600m）は、リオンディーズ産駒のブエナオンダが混戦の中から抜け出して嬉しい重賞初制覇を飾った。1番人気のランスオブカオスは5着に敗れた。京都金杯、勝利ジョッキーコメント1着川田将雅騎手「オーナーにいいものが届けられましたし、厩舎にとっても年明けで勝たせていただいていい時間になりました。とてもいい具合できょうを迎えられたので、しっかりと勝負に行って、いいポ