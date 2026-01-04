1月4日に行われたWIN5は184票的中で、277万5800円の払戻しとなった。東西で行われた正月競馬の金杯。中山ではカラマティアノスが、京都ではブエナオンダが勝利して、ともに重賞初制覇を飾っている。【京都金杯】3連単は109万円超の波乱…ブエナオンダが重賞初制覇184票的中1レース目中山9R招福Sアスクデビューモア単勝5番人気2レース目京都10R寿ステークスタガノデュード単勝2番人気3レース目中山10RジュニアCリゾートアイ