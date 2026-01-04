2023年の天皇賞・春（G1）などを制したジャスティンパレス（牡7・栗東・杉山晴紀厩舎）が、1月4日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道日高郡新ひだか町のアロースタッドで種牡馬となる予定。ジャスティンパレスは2019年4月12日生まれ。父ディープインパクト、母パレスルーマーという血統で、馬主は三木正浩氏。JRA通算成績は23戦5勝、獲得賞金は9億8782万円（付加賞含む）だった。海外では1戦0勝で、獲得賞金は4242万900円