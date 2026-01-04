1月4日、中山競馬場で行われた第7Rでバタールが荻野極騎手で1着となり、管理する鹿戸雄一調教師がJRA通算500勝を達成した。鹿戸調教師は、現役調教師では26人目となるJRA通算500勝到達。長年にわたり安定した成績を積み重ね、厩舎運営と育成力の両面で存在感を示してきた。【アルクオーツスプリント】鹿戸師「頭が下がる思いです」…8歳馬ウインカーネリアンは惜しい2着「気を引き締めてもっと勝ちたい」レース後、鹿戸調教師