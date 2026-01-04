12月5日に日本公開されたディズニー映画「ズートピア2」が、興行収入100億円の大台を突破した。1月4日、ディズニー・スタジオの公式SNSは「祝 『ズートピア2』興行収入100億円突破!!」と、大台突破を報告。そして「『アナと雪の女王2』『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』を超え洋画アニメーション史上最速」での大台突破だと説明、「公開から30日で動員759万人、興収103億円を記録」「ご鑑賞いただいた皆様、ありがとうご