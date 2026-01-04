３日、黒竜江省・ハルビン駅のホームで列車に乗る乗客ら。（ハルビン＝新華社配信／原勇）【新華社北京1月4日】中国交通運輸部は4日、元日連休（1〜3日）期間中、地域をまたぐ人の移動は延べ5億9500万人に上り、1日平均では1億9800万人と前年同期比19.6％増加したと発表した。