人気作品『xxxHOLiC』と英国風PUB「HUB」がコラボレーション♡2026年1月8日(木)～1月25日(日)まで、全国6店舗で限定イベントが開催されます。店内では原作ページを使用した装飾パネルが展示され、キャラクターをイメージした多彩なコラボメニューが登場。さらにコラボメニューを1品注文するごとに、限定ポストカード（全8種）がランダムでもらえる特典も。ファン必見の特別