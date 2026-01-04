NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）は、大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。■第2回故郷の中村に戻った小一郎（仲野太賀）は、直（白石聖）の縁談が決まったことを知る。自分の気持ちを押し殺して喜ぶ小一郎に、寂しげな表情を浮かべる直。一方清須では、尾張統一を目指す信長