言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、日々の学習からエンターテインメント、そして壮大な歴史まで、非常に守備範囲の広い言葉がそろいました。言葉の「頭」に入るリズムをヒントに、正解を導き出してくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□□かしょよ□□□じょう□□□□□□りゅう答えを見る↓↓↓↓↓正解：きょう正解は「きょう」でし