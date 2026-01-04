J３の栃木SCは１月４日、矢野貴章とJリーグ百年構想リーグならびに2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。2003年に柏でプロキャリアをスタート。以降は新潟、フライブルク（ドイツ）、名古屋で活躍。栃木Sでは2020年からプレーしている。2010年南アフリカW杯にも出場経験のある元日本代表は、クラブの公式サイトで「明けましておめでとうございます」と新年のあいさつ。「本年も栃木SCへのたくさんのご支援・ご声