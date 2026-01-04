22回目を迎えたアイスショーの「名古屋フィギュアスケートフェスティバル」が4日、愛知県の日本ガイシアリーナで開催された。ミラノ・コルティナ五輪に出場する中井亜美（TOKIOインカラミ）が登場。鮮やかな赤い衣装で「Don’tYouWorry’BoutaThing」を元気いっぱいに演じ、アンコールでも再登場して26年の初滑りを披露した。トリプルアクセルを武器とし、シニア1年目ながら五輪代表の座を射止めた17歳。大舞台で