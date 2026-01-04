仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」が４日、スタートした。主人公は豊臣秀長（＝小一郎）。兄豊臣秀吉（＝藤吉郎）を池松壮亮、織田信長を小栗旬が演じる。オープニングの出演者クレジットで豪華キャストが表記され、「斎藤義龍ＤＡＩＧＯ」の表記にネットが騒然となった。「まってＤＡＩＧＯいなかった？」「なんか今ＤＡＩＧＯって見えたな」「大河に出るの！？」「義龍がＤＡＩＧＯなの正直楽しみだなぁ」「