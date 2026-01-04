日本テレビ系「ウルトラマンＤＡＳＨ」が４日、放送され、箱根駅伝で２度目の３連覇を果たした青学大メンバーらが富士急行線の山登り電車と対決し、惜しくも８秒差で敗れた。１区の荒巻が電車とほぼ同じタイミングで２区の佐藤有にタスキを渡した。昨年は２区の途中で引き離されてしまったが、今回は検討。原監督もマイクで「見えてるよー！離されてない」と絶叫。ほぼ遅れることなく３区の黒田に託した。箱根駅伝の５区で初