新日本プロレス４日東京ドーム大会で行われた棚橋弘至（４９）の引退試合は、米国・ＡＥＷのオカダ・カズチカ（３８）が３３分を超える激闘の末に必殺のレインメーカーを決め、長年のライバルに引導を渡した。ダイビングエルボードロップを決めると、不敵な笑みを浮かべながら中指式レインメーカーポーズを披露。米メジャー団体見せるダーティーなファイトを織り交ぜ、進化した姿を見せつけた。徹底的にいたぶり、フォールの体