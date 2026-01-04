ＦＣ東京は４日、ＭＦ安斎颯馬とＭＦエベルトンガウディーノの２選手について、５日から始動するチーム活動に参加しないことを発表した。安斎は海外移籍を前提とした手続きと準備のため、ガウディーノは現在契約交渉中のため、としている。また、クラブは同日、鳥栖から期限付き移籍していた２５年シーズンにリーグ３０試合８得点で公式戦１３得点と活躍したＦＷマルセロヒアンが完全移籍で加入が決定したと発表した。２５年