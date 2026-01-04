22回目を迎えたアイスショーの「名古屋フィギュアスケートフェスティバル」が4日、愛知県の日本ガイシアリーナで開催された。今年2月のミラノ・コルティナ五輪に出場する千葉百音（木下グループ）が登場。「マダムバタフライ」に乗って3回転ルッツなどを披露し、アンコールで再登場すると「ロミオとジュリエット」で華麗に舞った。今季はGPシリーズで女子唯一の2連勝を飾り、昨年末の全日本選手権は3位。目標に掲げていたミ