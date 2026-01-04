きょう（4日）午後、岡山県総社市で住宅を焼く火事があり、この家の住人とみられる女性が死亡しました。 きょう（4日）午後2時40分ごろ、総社市日羽に住む木山茂代さん（79）から、「何か分からないが燃えている」と消防に通報がありました。消防が駆けつけ消火に当たり、火は木山さんの鉄筋平屋建ての住宅1棟およそ95平方メートルを全焼し、およそ5時間半後に消し止められました。 この火事で、家の中から女性1人が意識不