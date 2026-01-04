[1.4 プレミアリーグ第20節](Elland Road)※21:30開始<出場メンバー>[リーズ]先発GK 1 ルーカス・ペリDF 5 パスカル・ストライクDF 15 ジャカ・ビヨルDF 23 セバスティアン・ボルナウMF 3 ガブリエル・グズムンドソンMF 11 ブレンデン・アーロンソンMF 18 アントン・シュタハMF 24 ジェームズ・ジャスティンMF 44 イリア・グルエフFW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィンFW 19 ノア・オカフォー控えGK 26 カール・ダーロウDF