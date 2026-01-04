名古屋グランパスは4日、27選手と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」の契約更新に合意したと発表した。名古屋は昨季J1リーグ戦で16位。4年間チームを率いた長谷川健太前監督に代わり、新たにペトロヴィッチ監督が指揮を執る。以下、契約更新した27選手GKシュミット・ダニエルDF野上結貴DF佐藤瑶大DF河面旺成MF和泉竜司MF椎橋慧也MF浅野雄也FWマテウス・カストロFW山岸祐也DF藤井陽也MF森島司MF稲垣祥GK武田洋