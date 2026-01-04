セレッソ大阪は4日、柏レイソルのDF田中隼人(22)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日まで。期間中は柏と対戦する公式戦に出場できない。田中は柏U-18から2022年にトップチーム昇格を果たし、2024年はV・ファーレン長崎へ育成型期限付き移籍。柏に復帰した昨季はJ1リーグ戦15試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯1試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF田中隼人(たなか・