ガンバ大阪は4日、MF中村仁郎(22)がFC岐阜への育成型期限付き移籍から復帰すると発表した。中村はG大阪ユースから2022年にトップチーム昇格。昨季は岐阜でJ3リーグ戦22試合、ルヴァンカップ1試合、天皇杯2試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●MF中村仁郎(なかむら・じろう)■生年月日2003年8月22日(22歳)■出身地大阪府茨木市■身長/体重165cm/59kg■利き足左足■経歴G大阪Jrユース-G大阪ユース-G大阪