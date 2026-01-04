川崎フロンターレは4日、元日本代表MFでクラブレジェンドの中村憲剛氏(45)が、今季トップチームのデベロップメントコーチに就任することを発表した。クラブはデベロップメントコーチについて、公式サイトで「選手の個人技術やメンタル面の育成、チーム全体の戦術的な成長など、選手やチームの将来を見据えたサポートを担当するコーチ」と説明している。中村氏は2003年に川崎Fへ加入し、18年間にわたって同クラブ一筋でプレー