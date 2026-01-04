悪性って…▶▶この作品を最初から読む育児で忙しくも幸せな日々を送っていた矢先、突如宣告された「乳がん」によって日常が激変!?イラストレーターで漫画家のななぽよさんは、愛する夫・もぽよさんとの結婚5年目に待望の娘・ぽよ子ちゃんが誕生。しかしある日医師に突きつけられたのは、乳がんであるという現実でした。精密検査の結果、すでに彼女がんは胸や脇のリンパ節に転移しており、ステージ3Cであることが発覚。