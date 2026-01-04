NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」のPRイベントに参加した主演の仲野太賀さん（中央）ら＝4日午後、名古屋市（NHK提供）NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の初回放送日の4日、豊臣秀吉の弟秀長を演じる主演仲野太賀さん（32）ら出演俳優が名古屋市で開かれたPRイベントに参加した。仲野さんはトークショーで「（作品の）幕を開けることが非常に感慨深いです」とあいさつした。秀吉役の池松壮亮さん（35）や寧々役の浜辺美波さん（25）ら