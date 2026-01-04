インディゲームパブリッシャーのPLAYISM(プレーイズム)から、夢の一端を探索する一人称ドリームシミュレーターゲーム「NIDANA」がSteamでリリースされています。GIGAZINE冬のプレゼント企画に提供してもらうことができたので、実際にどんなゲームなのかを体験してみました。NIDANA | Game | PLAYISM公式サイトhttps://playism.com/game/nidana/「NIDANA」がどんなゲームなのか、その雰囲気は以下のムービーを見るとつかめます。夢