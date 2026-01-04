宮世琉弥が1月4日（日）、東京にてファンクラブイベント＜宮世琉弥 Fan meeting 2026Happy New Year!!＞を開催した。新年に相応しい袴姿で登場した宮世は、ステージ上で2026年の書き初めに挑戦。大きい目標として「主演映画(をやる)」(夜公演)、小さな目標として「掃除機を買う」(昼公演)の2つを披露。また、昼公演では宮世自身がファンのみんなで楽しみたいと総勢800名でのビンゴ大会も実施。干支・午（うま）の景品も用意して