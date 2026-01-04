在日中国大使館のホームページのスクリーンショット。（北京＝新華社配信）【新華社東京1月4日】在日中国大使館は3日、日本各地で凶悪な事件が相次いで発生しているとして、日本に滞在する中国国民に対し、身の安全に注意するよう呼びかけた。在日中国大使館は、日本の一部地域では治安情勢が悪化しているとし、福岡県、静岡県、愛知県など複数の地域で凶悪な事件が起きていると指摘した。日本に滞在する複数の中国国民から、