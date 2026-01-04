青学大駅伝部のメンバーが日本テレビの「ウルトラマンDASH3・5時間SP」に出演。富士急行線山登り電車と駅伝で対決した。今年の箱根駅伝で「シン・山の神」としてチームの新記録での総合3連覇に貢献した黒田朝日は、もっとも過酷な「富士吉田の壁」と呼ばれる急勾配コースを走り抜けた。原晋監督から「この坂を走れるのはお前しかいないよ」の声を背中に受けた黒田の姿は箱根5区で大記録を叩き出した歴史的快走を彷彿とさせた