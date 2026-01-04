【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３日、米国によるベネズエラへの軍事作戦後に米フロリダ州で記者会見し、ニコラス・マドゥロ大統領の拘束を正当化したうえで、「安全で適切な政権移行が実現するまで、我々が国を運営する」と表明した。米軍を駐留させる可能性を否定せず、世界有数の埋蔵量とされるベネズエラの石油利権を「取り戻す」と語った。トランプ氏は同州の邸宅「マール・ア・ラーゴ」で記者会見し、３